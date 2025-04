Ilgiorno.it - Finestrini spaccati per rubare portafogli, cellulari e carte di credito lasciati in auto: fratelli arrestati e padre indagato

Leggi su Ilgiorno.it

Torre de’ Picenardi (Cremona) – Treai domiciliari e ildenunciato. Una famiglia di ladri che ha provocato decine di migliaia di danni e trafugatodiincustoditi sulle. Un modus operandi messo in atto decine di volte. I tre, a volte accompagnati dalche fungeva da autista, andavano presso i parcheggi di supermercati, ospedali e scuole dove evidentemente vi erano moltee passavano in rassegna le vetture posteggiate. Quando vedevano che c’era qualcosa da, entravano in azione, spaccando i vetri e impossessandosi di quel che c’era in.E quando trovavano bancomat edi, le utilizzavano, provocando “ammanchi“ ancora maggiori. I trehanno operato per mesi nel Cremonese, ma non hanno fatto i conti con le telecamere di sorveglianza e i carabinieri.