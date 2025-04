Ilgiorno.it - L’omicidio di Andrea Bossi, in filmati e messaggi le fasi del delitto: “In casa due persone”

Cairate (Varese) – Prosegue in Corte d’Assise a Busto Arsizio il processo perdi, il giovane di 26 anni ucciso con un fendente al collo la sera del 26 gennaio dello scorso anno, nella sua abitazione in via Mascheroni a Cairate. Ieri la nuova udienza, in aula i due imputati, Douglas Carolo e Michele Caglioni, entrambi accusati delcon l’aggravante della premeditazione. Ieri mattina sono stati ascoltati la madre di, un’amica del giovane e i carabinieri che hanno condotto le indagini, analizzato ie idei telefonini sequestrati alla vittima, ai due imputati e alla fidanzata di Caglioni, che ai carabinieri aveva riferito del piano dei due per uccidere il ventiseienne. Dall’attività investigativa è emerso che nell’appartamento dic’erano duela sera del, presenza individuata con le impronte di due tipi diversi di scarpe, compatibili con quelle dei due imputati.