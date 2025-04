Ilgiorno.it - Ci sono ancora 77mila interventi chirurgici in attesa in Lombardia: “C’è chi è deceduto ma ancora in lista”

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO –glinon urgenti programmati innel periodo compreso tra il 2020 e il 2023 ma noneffettuati perché rimasti in quel limbo chiamato “liste d’”. Un dato che può essere viziato da almeno tre fattori. Il primo: possibile ci siano pazienti che, pur essendo stati operati, risultinoin fila perché si erano messi ind’in più ospedali. Il secondo: possibile che siano finiti nel conto anche pazienti deceduti. Il terzo: il 2020 e il 2021stati condizionati dalla pandemia da Coronavirus. Tutto questo premesso e precisato, il dato è stato reso noto ieri dalla stessa Regione nell’ambito della nota con la quale si annuncia lo stanziamento di 47,4 milioni di euro proprio per ridurre le attese. “La Giunta regionale – si legge nella nota – ha approvato un piano operativo per il recupero delle prestazioni ospedaliere e per l’aggiornamento delle liste d’