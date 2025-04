Ilrestodelcarlino.it - Gli aquiloni tornano a danzare nel vento

La magia torna a soffiare nel. Torna infatti uno degli appuntamenti di primavera più attesi in riva al mare: il Festival Internazionale dell’Aquilone all’interno della 45esima edizione di ArteCervia. Da giovedì 24 aprile a domenica 4 maggio glidi tutto il mondo in volo sulla spiaggia di Pinarella per dare il via a quattordici giorni di mostre, laboratori per grandi e piccini, voli diurni e due voli notturni, musica dal vivo, spettacoli di circo contemporaneo, teatro danza, parate, attività per tutta la famiglia e alla presenza di illustri ospiti italiani ed internazionali.La manifestazione, però, aprirà le danze con una preview al Magazzino del Sale dove, da sabato al 21 aprile, si terrà la mostra Balance and Harmony del più grande artista eolico contemporaneo dell’estremo Oriente: l’indonesiano Kadek Armika, per la prima volta esposto in Europa.