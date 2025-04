Lanazione.it - Molestie a un minorenne, l’incubo nella doccia della palestra. Medico rinviato a giudizio

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 16 aprile 2025 – Avrebbe toccato i genitali unmentre stava facendo la, dopo l’allenamento in. Con questo capo di imputazione è statounaretino: l’accusa - che dovrà essere dimostrata in aula - è quella di violenza sessuale. I fatti sono arrivati ieri mattina in tribunale, nell’aula del giudice per le udienze preliminari Claudio Lara (quindi a porte chiuse). La decisione del gup è stata quella del rinvio a: il professionista, sulla quarantina, andrà a processo dove dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto contro un minore.Era il novembre del 2024. Siamo in unacittà. Un ragazzino di 17 anni è sotto la, negli spogliatoi per uomini, ha appena finito di allenarsi. Entra un altro uomo, è più grande di lui.