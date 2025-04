Oasport.it - Perugia-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-3, canale, programma in chiaro, streaming

Leggi su Oasport.it

mercoledì 16 aprile (ore 20.30) si gioca-3 della semifinale scudetto dimaschile. I Block Devils conducono la serie per 2-0 e stasera possono chiudere i conti di fronte al proprio pubblico: i Campioni d’Italia sono a una sola vittoria dalla qualificazione all’atto conclusivo, mentre la Lube sarà chiamata a imporsi in trasferta per tenere aperta la serie al meglio delle cinque partite. Si torna in campo dopo il secco 3-0 di-1 e il successo al tie-break di-2si farà guidare dal palleggiatore Simone Giannelli, pronto a chiamare in causa l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi.dovrà affidarsi al bomber Adis Lagumdzija, ai martelli Mattia Bottolo e Aleksandar Nikolov, al regista Mattia Boninfante.