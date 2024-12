Ilfattoquotidiano.it - Reddito, centrali a carbone, aborto: la restaurazione annunciata del dopo Scholz. Perché a Berlino sarà più difficile formare un governo

Leggi qualificanti come ildi cittadinanza, altre volte ad accelerare la transizione ecologica, riforme sui diritti civili come l’autodeterminazione del genere, ma anche altri progetti ancora solo annunciati come il taglio dell’Iva sul cibo, l’aumento del salario minimo a 15 euro, gli sgravi “verdi”. Le leggi che hanno caratterizzato il percorso (spesso accidentato) deldi centrosinistra in Germania retto finora dal socialdemocratico Olafsono ora nel mirino dei possibili successori. Per i sondaggi il partito di gran lunga favorito è la Cdu, la forza politica cristianodemocratica che fu di Angela Merkel. E così nel mirino entrano tutti i provvedimenti principali dell’esecutivo “semaforo” (dai colori dei partiti della coalizione che comprendeva anche verdi e liberali).