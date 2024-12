Liberoquotidiano.it - Oroscopo 2025, il segno dei Pesci baciato dalla fortuna. Ma occhio ai soldi: fino a giugno...

Si avvicina il. E per qualcuno sarà un anno pieno zeppo di opportunità. Lo sarà in particolare per chi è deldei, o almeno questo è quanto suggeriscono gli astri. Saturno sarà vostro alleato per gran parte dell'anno, ad eccezione del periodo tra il 25 maggio e il 31 agosto, quando si sposterà momentaneamente in Ariete. Questo transito - spiega l'proposto da Blitzquotidiano.it - vi offrirà la possibilità di realizzare obiettivi importanti. Certo, non mancheranno le sfide, ma il vostro intuito vi guiderà verso scelte decisive, quelle che apriranno la strada al successo. Con Nettuno inche farà un'incursione in Ariete, sarà essenziale mantenere i piedi per terra e puntare sulla razionalità per evitare percorsi sbagliati. In caso di dubbi o difficoltà, non esitate a cercare conforto e consigli da amici e familiari: saranno una risorsa preziosa.