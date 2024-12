Notizie.com - Obbligo del casco per i monopattini: che fine faranno quelli a noleggio?

Leggi su Notizie.com

delper i: anchedovranno adattarsi al nuovo codice della strada. Il nuovo codice della strada introduce l’delsuielettrici. Comuni e le aziende che offrono servizi adovranno adattarsi alla novità. Ma a che punto siamo nelle città?delper i: che? – notizie.comAdattarsi alla normativa è molto più semplice per i proprietari del monopattino elettrico che dovranno semplicemente acquistare une indossarlo durante gli spostamenti. La stessa regola non vale per le aziende che si occupano dello sharing e per i Comuni, che si troveranno ad affrontare dei costi per adattarsi agli obblighi del nuovo codice della strada.Le aziende che offrono idovranno fornire agli utenti unomologato.