Gamberorosso.it - La minestra popolare delle campagne laziali a cui Aldo Fabrizi dedicò una poesia (con la ricetta di Checco er carettiere)

A Roma, il Natale, o meglio, la Vigilia, ha anche il sapore della zuppa di broccoli e arzilla. Un piatto della cucina, umile ma straordinariamente saporito, con unatramandata nei vicoli tra Trastevere e Testaccio e nelle case di campagna che circondano tutta la Capitale. Come ogni piatto della cucina tipica romana, viene preparato con solo due semplici ingredienti: il broccolo romanesco e l’arzilla – il nome in dialetto romano della razza - e viene spesso chiamata la "de magro". Sopravvive ancora, come tradizione, in molte case, accompagnata da altre pietanze come l’anguilla marinata e le immancabili fritture, anche se è sempre più raro trovarla nelle trattorie tradizionali della città, ma daer, nella sfarzosa Trastevere, ormai, in questo periodo, è un must ( ed è un peccato non assaggiarla).