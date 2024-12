Lettera43.it - La depressione, Sanremo e quell’arte di Fedez di cadere sempre in piedi

Mercoledì sera, dalla sala del Casinò di, Carlo Conti ha in qualche modo aperto ufficialmente le porte al Festival della Canzone Italiana edizione numero 75. Durante la finale diGiovani, condotta da Alessandro Cattelan, il direttore artistico ha accolto i 30 artisti in gara facendo annunciare loro il titolo del brano che presenteranno all’Ariston. E siccomee buona parte della sua benzina si trova nel gossip e in quel che ci gira intorno, ecco che sono ormai ore che si chiacchiera di uno degli artisti in gara, prodigiosamente in grado di rubare la scena a colui che fino a poco prima l’aveva occupata militarmente. Stiamo parlando ovviamente die Tony Effe.Cosìè riuscito a rubare la scena pure a Tony EffeSe tutta la giornata di mercoledì era stata caratterizzata dalla querelle relativa alla cacciata di Tony Effe dal concerto di Capodanno di Roma, con tanto di abbandono da parte di Mahmood e Mara Sattei e la solidarietà espressa da tante star nostrane, è statoad aver monopolizzato i social durante la diretta in prima serata, senza se e senza ma.