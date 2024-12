Anteprima24.it - In ricordo del coraggio di Melillo a 20 anni dalla scomparsa

Tempo di lettura: 3 minutiA vent’di Costantino Mario, il 21 dicembre 2024 alle 11.30, nella Chiesa Madre di Sorbo Serpico, sarà celebrata una messa in sua memoria, dal Vescovo di Ariano Irpino, Monsignor Sergio.Ufficiale della Guardia di Finanzia e, nei suoi ultimi, Sindaco di Sorbo Serpico, Costantino Marioha dedicato, con smisurata passione, la sua vita e la sua carriera al contrasto al crimine organizzato e al servizio dello Stato e dei cittadini, rappresentando un esempio di impegno per la giustizia e passione per la sua terra.Arruolato nella Guardia di Finanza nel 1965 prima di giungere in Campania presta servizio in Sicilia, Sardegna e Piemonte. Nel corso della carriera, per i risultati di servizio conseguiti riceve numerosi Encomi sino per Decreti del Presidente della Repubblica ad una promozione straordinaria per Meriti Eccezionali e alla ricezione della onorificenza di CommendatoreAll’indomani dell’terremoto dell’80, trasferito ad Avellino partecipa a inchieste dalle richieste indebite di contributi erariali erogati con la legge 219/81, al fallimento dell’Isochimica alle frodi nel settore farmaceutico.