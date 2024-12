Lanazione.it - Il Volley Prato cresce: "Ottime prospettive"

Leggi su Lanazione.it

Ilsi è fatto gli auguri. Dirigenti, tecnici, atleti e famiglie si sono ritrovate alla Fabbrica in Pedavena di via Galcianese. Un’occasione di festa per una società che in questi ultimi dodici mesi è cresciuta e si è strutturata e che, dal lato sportivo, sta utilizzando questa stagione per gettare le basi di un nuovo ciclo fatto in casa, coi talenti provenienti dal vivaio e che hanno nell’Under 17, la loro espressione migliore con il primo posto in campionato, l’ottimo comportamento in Serie D e l’exploit al recente torneo modenese dove è stata in grado di mettere in riga corazzate nazionali. Il presidente Giovanni Giuntoli: "Abbiamo voluto condividere un momento conviviale con ragazzi e famiglie per ringraziare chi ci aiuta ogni giorno, dirigenti, segnapunti, che fa le dirette web delle gare – ha esordito Giuntoli - Insomma, è stato un momento per ritrovarci e augurarci buone feste".