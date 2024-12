Iodonna.it - Il prequel del "Re Leone" anni Novanta si concentra sull'infanzia difficile e sulla resilienza del padre di Simba

Il mondo di Il Retorna al cinema con Mufasa – Il Re, undiretto da Barry Jenkins, regista già noto dagli spettatori cinefili per aver diretto il film vincitore dell’Oscar Moonlight (2016) e Se la strada potesse parlare (2018). Come ebbio inizio “il cerchio della vita”? Il film racconta la storia mai narrata delle origini di Mufasa, uno dei personaggi più iconici dell’universo Disney. La voce di Rafiki, mandrillo e “sciamano” delle Terre del Branco, accompagna lo spettatore nel passato e nelle origini del futuro re: quelle di un giovaneorfano, perso e solo, la cuiè stata caratterizzata da difficoltà e traumi. Cresciuto come un figlio di nessuno che lotta per trovare il proprio posto nel mondo, Mufasa affronta sfide che lo portano a costruire i valori di lealtà, giustizia e sacrificio che lo definiranno come sovrano.