Hollow Knight | L’arrivo del Re Pallido

Condel Reinizio anche la civilizzazione.Nel scorso articolo sulla Storia disiamo arrivati allo Splendore che ha creato la Tribù delle Falene, esso cosa richiedeva però in cambio? In cambio di unità tra gli insetti chiedeva che le menti dei fedeli fossero incapaci di pensare e completamente asservite al suo volere. Dopo un po’ di tempo però anche un altro Essere Superiore comparì: un Uroverme. Questo è un enorme verme con la capacità di vedere il futuro. Esso si accascio morente nella parte più esterna del mondo di Nidosacro, questo era un essere munito di un enorme corpo proprio come la sua dentatura. Dopo la morte l’Uroverme si reincarno nel Re, un essere molto più minuto ed assomigliava molto agli insetti che popolavano le caverne, escludendo un chiaro richiamo alla sua dentatura che portava in testa come fosse una corona.