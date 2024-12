Lettera43.it - Hellas Verona, ai dettagli la cessione al fondo Usa Presidio Investors

Dopo dodici anni alla presidenza, Maurizio Setti è pronto a cedere il controllo dell’. La società veronese è vicina a passare nelle mani deltexano, con sede ad Austin. Sebbene le cifre dell’accordo siano ancora riservate, il closing dell’operazione viene descritto come ormai imminente. Se l’affare si concluderà, la sfida contro il Milan potrebbe rappresentare l’ultimo atto di Setti come presidente del club gialloblù, acquisito nel 2012 da Giovanni Martinelli. Nonostante la, Setti dovrebbe mantenere un ruolo operativo temporaneo nella struttura societaria, mentre Sean Sogliano sarà confermato come direttore sportivo. Il ruolo di amministratore delegato, invece, andrà a Italo Zanzi, ex Ceo della Roma.Articolo completo:, ailaalUsadal blog Lettera43