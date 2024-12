361magazine.com - Francesca Alotta: fuori il videoclip di “Jay”, un regalo di Natale per i fan

Dicembre 2024 segna un nuovo capitolo nel viaggio artistico dicon l’uscita deldi Jay (https://youtu.be/g21ycfy-xQ8), il singolo tratto dall’album Diversa. Dopo mesi di successo e apprezzamenti per un progetto musicale che si distingue per autenticità e profondità, l’artista torna a emozionare con un brano toccante e carico di significato.“Nel periodo in cui io avevo il cancro e c’era il Covid, ho conosciuto telefonicamente, tramite un’amica comune, una persona che purtroppo condivideva il mio stesso problema, ma al quarto stadio” dichiara, aggiungendo: “Ci siamo dati forza a vicenda. Io lo seguivo e gli facevo compagnia per ore, anche solo per alleviare il suo dolore. È stato un amore intenso, ma platonico, una pagina mai scritta, come pagine di un libro in bianco, ma che esistono in un angolo remoto del cuore.