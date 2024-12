Ilnapolista.it - Fonseca: «Se mi sento a rischio? No. Si parla di cose che non si sanno»

Paulo, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa a Milanello la sfida di domani contro l’Hellas Verona, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A.: «I risultati non lo dimostrano ma non siamo mai stati dominati»Domani partita importante e non è una frase fatta.«Da quando sono arrivato qui, ogni partita dico che è importante. Ma perché lo sono tutte. Domani partita difficile, ma come sempre abbiamo lavorato per vincerla».Come sta Theo?«Come sempre faccio, abbiamoto. La sua situazione è facile da spiegare: Theo ha giocato tanto, non ha trovato la miglior condizione fisica, ha bisogno di rinnovare la condizione per stare bene. È importantissimo per noi. Mai è una punizione che stia fuori, è semplicemente fare in modo che possa tornare alla condizione di essere il miglior terzino del mondo».