Fiumicino Prete sui vincoli urbanistici e ambientali | Lavoriamo su problemi storici del territorio

, 19 dicembre 2024 – Durante il Consiglio comunale, sono stati discussi due emendamenti proposti dal Capogruppo del Partito Democratico riguardanti le aliquote IMU per l’anno 2025 e bocciate dalla maggioranza. A questo proposito, è intervenuto il Capogruppo Fratelli d’Italia, Agostino, in replica alle critiche sollevate dall’opposizione: “È singolare che le stesse questioni che avrebbero potuto risolvere nei dieci anni in cui sono stati al governo, oggi le chiedono a noi”.“Mentre loro hanno avuto il tempo di agire senza ottenere risultati concreti, questa amministrazione è impegnata a risolveredel, con un programma serio e risolutivo, in particolare per quanto riguarda iche attanagliano Isola Sacra. – prosegue – Stiamo lavorando su soluzioni reali e praticabili per i cittadini, che risolvano definitivamente le criticità con un approccio pragmatico che guarda al futuro e gli emendamenti presentati ieri dall’opposizione non erano conformi alle esigenze attuali”.