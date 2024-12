Biccy.it - Fedez pubblica (poi cancella) una storia (forse) per Tony Effe

hato e poito dopo pochi minuti unache – per come l’ho interpretata io – potrebbe essere rivolta a.I fatti sono chiari: come sappiamo aè stato chiesto di fare un passo indietro sul concertone di Capodanno a Roma perché il suo nome risultava divisivo. Il trapper non ha potuto far altro che accettare la richiesta del sindaco e di tutta risposta ha organizzato un concerto di capodanno al Palazzetto dello Sport con biglietti venduti a 10 euro e il rischio altissimo di fare sold out in pochi giorni. Insomma, una concorrenza diretta.fa il suo concerto di Capodanno a Roma al Palazzetto dello Sport https://t.co/echkaYVJTh— BICCY.IT (@BITCHYFit) December 19, 2024(poi) una) suAl di là di questo, molti artisti sono scesi in campo per difendereaccusando il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di aver censurato l’arte.