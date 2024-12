Justcalcio.com - Dusan Vlahovic affila i denti con la Juve: “Ci vedremo dopo il mercato”

2024-12-19 07:48:19 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Quando luiLantus ha pagato alla Fiorentina più di 80 milioni di euro nell’inverno 2022, all Si aspettavano che, oggi, fosse uno degli attaccanti più provati al mondo. Forse non sono ancora a quel punto. Ma a 24 anni sì la sua versione più coerente sta cominciando ad apparire da quando è sbarcato a Torino., trasformando un rigore contro il VeneziaEFEaver recitato in un piccolo incidente con gli stand lo scorso fine settimana,si è riconciliato con i tifosi segnando il primo gol della partita contro il Cagliari che cominciò a indicare la strada 17esima qualificazione consecutiva dellantus ai quarti di Coppa Italia. Ha ricevuto un servizio da Yildiz dentro l’area, ha mostrato il suo grande corpo.