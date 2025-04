DaziTrump | resisteteè una rivoluzione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.34 "Questa è unaeconomica e vinceremo insieme. Resistete, non sarà facile, ma il risultato finale sarà storico. Renderà l'America di nuovo grande!". Lo scrive il presidente Usa Trump in un post sul suo social Truth difendendo i nuovi dazi. Assicura che le sue politiche economiche stanno "riportando posti di lavoro e aziende come mai prima". E su Pechino rincara: "La Cina è stata colpita molto più duramente degli Usa, non c'è paragone. Loro, e molte altre Nazioni, ci hanno trattato in modo insostenibile".