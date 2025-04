Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio allaapprova con il raccordo anulare dove per incidenti troviamo delle cose sulla carreggiata esterna traFiumicino e Laurentina sempre incidente in carreggiata esterna tra Laurentina e abbia sta provocando code prestare attenzione in carreggiata interna con gli attrezzi per traffico trasud e Ardeatina sull'Aurelia code per incidente altezza Palidoro verso Civitavecchia e rallentamenti sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia infine gli eventi nella capitale prosegue fino a domenica all'edizione primaverile di Romics il festival del fumetto alla fiera dipossibili rallentamenti sulla Portuense e sullaFiumicino per chi si sposta con il trasporto pubblico per l'evento sono stati attivati dei treni straordinari sulla fl1 traTuscolana e Fiumicino aeroporto maggiori informazioni sono disponibili sull'app di Astral infomobilità da Gaia Marina mare infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.