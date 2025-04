Lanazione.it - Radioterapia a Pisa, la denuncia: “Mancano medici, paziente lasciata senza cure”

, 5 aprile 2025 – “Negli ultimi giorni, unaaffetta da una grave patologia oncologica ha subito la sospensione dei trattamenti presso il reparto didell'ospedale Santa Chiara di, a causa della mancanza di personale medico sufficiente”. E’ quantoil sindacato Cobas Sanità di, che evidenzia come dal mese di marzo siano stati sospesi non solo gli appuntamenti per le terapie, ma anche le prime visite, per il medesimo motivo. "", afferma il sindacato. Che prosegue: “Da molti anni, il reparto diviene considerato un centro d'eccellenza nella lotta contro i tumori, dotato di tecnologie avanzate, tra cui un innovativo acceleratore lineare capace di garantire risultati straordinari nel trattamento delle neoplasie e nel salvare vite umane.