Furto di motori marini fuoribordo remi serbatoi e ancore al porto di Senigallia | 58enne nei guai

Furto aggravato di materiale nautico a Senigallia. Sequestrata una grande quantità di oggetti. Notizie.virgilio.it - Furto di motori marini fuoribordo, remi, serbatoi e ancore al porto di Senigallia: 58enne nei guai Leggi su Notizie.virgilio.it Un uomo di 58 anni è stato denunciato peraggravato di materiale nautico a. Sequestrata una grande quantità di oggetti.

Nell'appartamento trovati motori, remi, serbatoi e cartelli stradali: 58enne denunciato per i furti al porto di Senigallia - SENIGALLIA - Motori marini, remi, serbatoi, ancore, cime e cartelli stradali. La polizia ha trovato di tutto nell'abitazione di un 58enne di ... (msn.com)

Motori, funi e remi rubati, Polizia di Stato denuncia 58enne - (ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 05 APR - Motori marini fuoribordo (del valore di circa 400 euro l'uno), remi in legno per imbarcazioni (circa 100 euro a coppia), numerosi scalmi in ottone (supporti per ... (msn.com)

Furto da 10mila euro nella notte al Club Nautico: spariti 3 motori fuoribordo - Ignoti ladri si sono impossessati di 3 motori fuoribordo asportandoli da barche ormeggiate presso ... Secondo i soci del Club Nautico il valore del furto potrebbe aggirarsi intorno ai 10mila euro, ... (altramantova.it)