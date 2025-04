Salvini al Congresso di Firenze | La Lega è il collante del Governo

Lega è il collante del Governo", così Matteo Salvini al Congresso della Lega a Firenze. Fb Cotne Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Salvini al Congresso di Firenze: "La Lega è il collante del Governo" Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2025 "Laè ildel", così Matteoaldella. Fb Cotne Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Salvini al Congresso a Firenze: La Lega non è un partito, è una famiglia. Sfilata di big sovranisti al congresso della Lega: Salvini invita Musk e spera in un video di Le Pen. Lega, al via il congresso: Orban e Bardella collegati in video. In diretta da Firenze, il congresso della Lega per Salvini Premier. Lega, la parata di sovranisti al congresso (che confermerà Salvini leader). Firenze, al via il congresso della Lega: il saluto di Salvini dal palco. Ne parlano su altre fonti

Salvini al Congresso di Firenze: "La Lega è il collante del Governo" - La cerimonia di quest’anno al Quirinale nel segno della solidarietà e dell’inclusione. A ricevere l’attestato c’erano la milanese Camilla Aurora Fanelli, Serena Simonato di Cavenago, Diego Vergani di ... (quotidiano.net)

Al via il congresso a Firenze. Salvini: "Lega e governo sono una cosa sola" - AGI - "L'intervento politico me lo tengo per domani, ci tenevo a darvi il benvenuto. La storia della Lega è una storia di coerenza, di coraggio, di costanza, mai di conformismo e queste ore dimostrano ... (msn.com)

Salvini al Congresso a Firenze: La Lega non è un partito, è una famiglia - La cerimonia di quest’anno al Quirinale nel segno della solidarietà e dell’inclusione. A ricevere l’attestato c’erano la milanese Camilla Aurora Fanelli, Serena Simonato di Cavenago, Diego Vergani di ... (quotidiano.net)