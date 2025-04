Parma-Inter LIVE alle 18

Parma-Inter, 31esima giornata di Serie A. Altra importante tappa nella corsa per lo Scudetto per l`Inter di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio in. Leggi su Calciomercato.com , 31esima giornata di Serie A. Altra importante tappa nella corsa per lo Scudetto per l`di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio in.

LIVE Alle 18 Parma-Inter, le probabili: Lautaro dal 1', Chivu con Almqvist e Man. Diretta Parma-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni. Parma-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari. Parma-Inter, la giornata in diretta. Parma-Inter LIVE alle 18. Parma-Inter: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro. Ne parlano su altre fonti

Parma-Inter LIVE alle 18 - Parma-Inter, 31esima giornata di Serie A. Altra importante tappa nella corsa per lo Scudetto per l`Inter di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio in settimana ne. (calciomercato.com)

Diretta Parma-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Per passare da 20 a 21 titoli nell'albo d'oro, l’Inter si trova sulla sua via proprio Chivu , grande ex che nel 2010 conquistò il Triplete e che due anni fa aleggiava come un fantasma proprio sulla sc ... (informazione.it)

Cronaca Parma-Inter: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Parma-Inter di Sabato 5 aprile 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... (calciomagazine.net)