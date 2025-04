Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-04-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in corso lavori di potatura sulla circonvallazione Gianicolense tra Piazzale Dunant e via Bernardino Ramazzini le linee tram 3 e 8 sono a sostituire temporaneamente da bus Inoltre fino alle ore 18 di questo pomeriggio deviate altre linee bus del trasporto pubblico locale manifestazione con corteo fino alle ore 18 di oggi pomeriggio partiti alle 13 da Piazza Vittorio Emanuele II il corteo terminerà in via dei Fori Imperiali chiusure e deviazioni al passaggio del corteo presso la fiera difino a domenica 6 aprile dalle ore 10 alle ore 20 la 34esima edizione di Romics il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e Games è possibile raggiungere la fiera anche con la linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto saranno 10 nel weekend i treni che si aggiungeranno offerta già esistente a Centocelle per lavori sulla linea tranviaria disposte Fino al prossimo 11 maggio modifiche alla viabilità con divieti di transito e di sosta in base all' avanzamento dei lavori deviate le linee bus 519 n 5 ed n 543 https://storage.