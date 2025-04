Formiche.net - Il gioco di Erdogan in Siria guarda anche a Washington. Scrive Cristiano

Leggi su Formiche.net

Già negli anni precedenti la fine del secolo scorso, l’uomo che per tanti anni era stato il più stretto collaboratore di Gamal Abd el Nasser, Muhammad Heykal, espresse come al suo solito una tesi molto forte sul disastro arabo che vedeva, dicendo che le loro terre erano diventate il “campo neutro” dove si giocava la partita di altri. Gli altri erano i grandi soggetti; russi e americani a livello mondiale, poi i grandi attori regionali. Tra questi era impossibile non vedere, soprattutto a quel tempo, l’ Iran, il cui espansionismo ha coinvolto molto terre arabe; ecco perché si può ritenere che se c’è un leader arabo che sarebbe d’accordo con l’urgenza di voltare pagina è il presidente libanese Joseph Aoun, che nel suo discorso d’insediamento ha chiaramente detto che lo stato deve tornare ad avere il monopolio sull’uso della forza e delle armi nel Paese, affermando dunque che Hezbollah, milizia khomeinista e quindi allineata agli interessi iraniani, deve disarmare, come le altre milizie hanno fatto da anni.