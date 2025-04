Grazie a Trump Mel Gibson può di nuovo imbracciare il fucile Ma non era un antisemita un razzista e un abuser?

nuovo il porto d'armi, e incassa il favore per il supporto al più celebre inquilino della Casa Bianca Vanityfair.it - Grazie a Trump, Mel Gibson può di nuovo imbracciare il fucile. Ma non era un antisemita, un razzista e un abuser? Leggi su Vanityfair.it L'attore premio Oscar ha diil porto d'armi, e incassa il favore per il supporto al più celebre inquilino della Casa Bianca

Trump fa restituire il porto d'armi a Mel Gibson - Fa molto discutere, negli Stati Uniti, la notizia che il presidente Donald Trump ha riconcesso a Mel Gibson il diritto di portare un'arma da fuoco. L'autorizzazione è arrivata dal Dipartimento della ... (msn.com)

E Trump «grazia» Mel Gibson: condannato per violenza domestica, potrà di nuovo possedere armi - L'attore e la sua «vita spericolata» conoscono una nuova popolarità con l'amministrazione Trump. Che ha fatto dell'attore e registra, da sempre ultraconservatore, un «inviato speciale» a Hollywood ... (msn.com)

Mel Gibson potrà riavere il porto d'armi, nonostante la condanna per violenza. La decisione di Trump - Il permesso gli era stato revocato nel 2011 dopo la condanna per un caso di violenza domestica. E' tra i 10 condannati che hanno ottenuto la grazia per riacquistare il diritto di portare armi nel Paes ... (rainews.it)