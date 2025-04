Pagelle Juventus Next Gen Crotone | Adzic e Pietrelli fuori categoria vietato passare con Scaglia VOTI

Pagelle Juventus Next Gen Crotone: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match valido per la 35ª giornata di Serie C 2024/25.(inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Pagelle Juventus Next Gen Crotone: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 2024/25.L'INTERVISTA ESCLUSIVA DI JuventusNEWS24 AD ALESSANDRO PietrelliDaffara 6 – Un intervento decisivo nel primo tempo su Murano, con un'uscita provvidenziale a sbarrare la strada allo squillo del Crotone. Qualche difficoltà in più, oggi, col pallone tra i piedi nell'uscita dal basso: due rischi evitabili che potevano costare caro.Turicchia 6.5 – Si sta calando sempre più profondamente nel ruolo di terzo di destra. Ricordate il Turicchia forte in progressione, di spinta? Conservatelo per un attimo nel cassetto, perché la nuova versione di Riccardo vede un giocatore solido, attentissimo in marcatura, pulito negli interventi difensivi e ancorato ad una posizione più guardinga.

