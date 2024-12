Bergamonews.it - “Concerto di Natale”, al Sociale protagonisti I Piccoli Musici

Bergamo. Sabato 21 dicembre 2024 alle 15.30 al Teatro, a Bergamo (Città Alta) si terrà il “di”. Il tradizionale appuntamento, che vede“I”, quest’anno avrà come titolo “Il Suono della Voce”. Infatti protagonista sarà la voce del coro, con diversi solisti.Diverso dagli anni precedenti sarà il programma: una selezione di brani di piacevole ascolto tratti dal loro ampio e consolidato repertorio.Nella prima parte verranno proposte delle Folk Song di diverse nazioni, brani dai musical di Leonard Bernstein e Richard Rodgers, canti d’opera ricordando il centenario della morte di Giacomo Puccini.Dall’opera Carmen di Georges Bizet, in cartellone al Teatro Donizetti nella stagione 1995 alla quale il coro ha partecipato, viene proposto in forma scenica il “Choeur des Gamins” con “Avec la garde montante”, brano che il “Coro dei Monelli” canta nel primo atto.