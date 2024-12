Ilgiorno.it - Cerutti Gino, drago del Giambellino rivive in murale in via Gentile Bellini

Si chiama ‘’ ilinaugurato al quartiere, in via8, nell’ambito del progetto ‘Un nome in ogni quartiere’, ideato dall’ufficio arte negli spazi pubblici e Milano&Partners, agenzia di promozione della città, sotto la direzione di Marina Pugliese e con la curatela di Alice Cosmai. L’opera, dell’illustratore e musicista Davide Toffolo, è realizzata sugli spazi del Centro di Aggregazione Giovanile “Comunità del“ e in collaborazione con i ragazzi e le ragazze che frequentano il centro e gli educatori. A luglio è stato attivato il laboratorio partecipativo al cag ‘Cd’, curato dagli educatori del centro e dall’organizzazione Codici Ricerca Intervento, già operativi con un gruppo di adolescenti del quartiere nel progetto ‘Sentirsi a casa’.