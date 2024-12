Quifinanza.it - Cassa depositi e prestiti investe 81 miliardi di euro, chi riceve i fondi dello Stato

Il consiglio di amministrazione diha approvato il piano triennale strategico 2025-2027 che prevede risorse per 81diche dovrebbero generare investimenti per circa 170, in aumento di oltre il 20% rispetto agli ultimi anni.Il piano dovrebbe toccare tutte le aree di attività di Cdp, che hanno un impatto sul Pil dell’1,6% e danno lavoro a circa 400mila persone.Il nuovo piano diha presentato il suo piano triennale 2025-2027, che prevede una serie di nuovi investimenti. Cdp, oltre a gestire il risparmio postale degli Italiani, detiene per contobuona parte delle partecipazioni in aziende parzialmente pubbliche. Nei prossimi tre anni investirà 81di, che dovrebbero attivare, anche attraverso l’attrazione di capitale privato, un totale di 170di investimenti.