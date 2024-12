Terzotemponapoli.com - Casale: “L’Atalanta è una seria candidata per lo Scudetto”

A “1 Football Club”, trasmissione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale, allenatore della Juve Stabia primavera ed ex calciatore di Napoli e Cagliari. Durante l’intervista,ha affrontato temi caldi del campionato di Serie A, analizzando le prestazioni di alcune squadre, tra cui Atalanta e Napoli, e approfondendo questioni tattiche e di mercato.tra le big del campionatoSecondosi candidamente a concorrere per lo: “Sì, assolutamente.ha dimostrato di essere una squadra preparata sia tatticamente che tecnicamente. La vittoria contro il Napoli ne è stata la prova. Gasperini è un maestro nell’adattare la squadra agli avversari, e questa capacità è fondamentale nel calcio moderno.”Per, il progetto tecnico di Gasperini ha portatoa consolidarsi come una delle realtà più importanti del calcio italiano ed europeo.