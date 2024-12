Biccy.it - Cantanti che dovrebbero sostituire Tony Effe e Mahmood a Roma

Leggi su Biccy.it

L’esclusione didal concertone di capodanno diha alzato un enorme polverone e dopo i fan del rapper anche molti artisti si sono scagliati contro il comune e la “censura”. Il vero problema per il sindaco Roberto Gualtieri è arrivato quando gli altri dueche avrebbero dovuto esibirsi per capodanno,e Mara Sattei, ieri pomeriggio hanno annunciato che non avrebbero preso parte all’evento per solidarietà nei confronti di. Con il cast andato in fumo nel giro di 48 ore, gli organizzatori ieri pare abbiano chiesto una riunione d’emergenza.Iche potrebbero, Mara Sattei e.Gabriele Parpiglia ieri si è collegato in diretta con Suite, la trasmissione di RTL 102.5 ed ha rivelato chi sono i possibili sostituti die Mara Sattei.