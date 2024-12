Sport.quotidiano.net - Basket serie A2: collaborazione con Arop, consegnati i regali ai piccoli ricoverati all’Infermi. I giocatori della Rinascita vanno a canestro per i bambini

In occasione delle festività natalizie,Rimini collabora conper la consegna deiai bimbinel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini. Sono stati Alessandro Grande, Pierpaolo Marini, l’amministratore delegato Paolo Carasso e il responsabile marketing e comunicazione Simone Campanati a far visita martedì al reparto nelle sembianze di Babbo Natale per stare vicino aidegenti. Proprio, l’Associazione riminese di oncoematologia pediatrica, aveva raccolto i desideri deinelle settimane precedenti. "Sono contento di poter condividere fin dal giornonostra nascita questo percorso insieme ad, un’associazione fatta di persone, riminesi, che stimiamo – ha commentato Paolo Carasso –. Ogni volta che portiamo avanti un’iniziativa, ci leghiamo a loro per portare valore da ambo le parti.