Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna, senza Shenghelia, prova a rilanciarsi in Eurolega con il Barcellona

Leggi su Oasport.it

Si chiude il girone d’andata ine laarriverà al giro di boa con la sfida casalinga contro il. Una partita che è quasi come un’ultima spiaggia per la squadra di Dusko Ivanovic, che ha bisogno di una vittoria perre a rilanciare il proprio cammino europeo e cominciare una rimonta che al momento sembra essere disperata verso quel decimo posto che vorrebbe dire qualificazione al Play-In.Al momento in quella decima posizione si trova l’Olimpia Milano, anche se la formazione di Messina ha lo stesso record (9-7) di altre tre squadre, una di queste è proprio il. Lasembra essere lontanissima con il suo 3-13, che le vale solamente il penultimo posto, manon ha nessuna intenzione di mollare ere a crederci ancora.Il compito di domani sera si fa ancora più arduo a causa dell’asdi Tornike Shengelia.