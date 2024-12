Ilrestodelcarlino.it - Alla guida col cellulare, ritirata la patente a una donna

Trovato al volante mentre parla al. Gli agenti hanno applicato per la prima volta in città le novità contenute nel Codice della Strada, entrate in vigore sabato scorso. Ieri mattina una patuglia della polizia locale ha fermato un’automobilista faentina in Corso Europa; laè stata sorpresa a utilizzare ilmentre si trovavaè stata contestata la violazione dell’art. 173 del Codice della Strada, che ha comportato una sanzione amministrativa da 250 euro, la decurtazione di 5 punti e il ritiro delladiper la successiva sospensione. Le modifiche al Codice della Strada mirano a ridurre gli incidenti stradali causati da distrazioni al volante. L’utilizzo di smartphone, tablet o altri dispositivi elettronici, precisa una nota dell’Unione, "è ora severamente punito.