Rubato auto ad Aversa, scatta inseguimento con i Carabinieri fino a Melito: arrestati 27enne e 22enne

Hanno impiegato pochi secondi per forzare l', metterla in moto e fuggire da, ma per Bachir Esposito Luongo, 22 anni e Luigi Carriola, 27 anni, la fuga è durata poco. Il sistema Gps installato sul veicolo ha fornito in tempo reale la loro posizione, permettendo aidella sezione operativa di Giugliano di rintracciarli.