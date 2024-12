Liberoquotidiano.it - Poliziotti e carabinieri massacrati, quanti sono i feriti nei cortei del 2024: cifre-choc e sinistra muta

Le forze dell'ordine rischiano la vita in più occasioni per via del lavoro che fanno e delle aggressioni di cui spessovittime: lo dimostrano gli ultimi dati resi noti dal ministero dell'Interno. Negli 11 mesi dell'anno in corso, ilstati 260 gli agenti rimastidurantee manifestazioni. Si tratta di un dato in aumento del 195,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. A tal proposito il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, che ha presieduto il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha voluto ringraziare "tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, dell'Arma deie della Guardia di Finanza per il grande impegno nella gestione degli eventi di piazza, evidenziando la professionalità e l'equilibrio che sempre li contraddistingue in scenari delicati e complessi".