Ilfattoquotidiano.it - Malattia del Congo, il ministro Ciriani al question time: “L’Iss monitora, costituito gruppo di coordinamento”

costantemente la situazione. È statoun ristrettodie, in attesa di indicazioni da parte delle autorità sanitarie internazionali, sono in via di definizione indicazioni per la tempestiva individuazione sul territorio nazionale di possibili nuovi casi”. Parla alil giorno dopo la notizia che “è una grave forma di malaria” la patologia che ha colpito un’area della Repubblica democratica dele dove si sono registrati decessi soprattutto tra bambini malnutriti ilai Papporti col Parlamento Luca. Sul “piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico, è in corso di definizione in questi giorni una versione aggiornata rispetto alla precedente bozza, già trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni”.