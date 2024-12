Gamberorosso.it - Il governo vuole ridurre l'Iva sulle ostriche: "Bene, ma la misura non può essere temporanea"

Leggi su Gamberorosso.it

Un piacere gastronomico per ricchi, un simbolo di sfarzo e raffinatezza. Ma anche un cibo troppo caro che non merità ditassato come undi lusso. Sono le, e la loro Iva, la nuova frontiera del dibatitto nel comparto dell’acquacoltura in italia. Che sia colpa dei prezzi troppo cari, o dell’invasione del Granchio blu - che negli ultimi anni ha quasi azzerato la produzione di cozze e vongole - oggi più che ma la riduzione dell’Iva per lesta monopolizzando l’attenzione di venericoltori e non. Basti pensare che lo scorso mese sono stati depositati in Commissione Bilancio ben quattro emendamenti bipartisan alla Manovra perdal 22 al 10% l’Iva su questi bivalvi. Una proposta che ha incassato la soddisfazione di molti, ma che per altri come Federico Menetto, fondatore di Blufarmer, non mette al centro il lavoro e lo sviluppo produttivo di chi la coltiva questi molluschi.