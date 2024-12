Quotidiano.net - Elon Musk critica l'accordo bipartisan per evitare lo shutdown e finanziare aiuti

"Questa legge non dovrebbe essere approvata":a gamba tesa con un post su X contro l'raggiunto ieri dai leader del Congresso perlo(venerdi') e stanziare oltre 100 miliardi dicontro i disastri naturali come gli uragani, oltre a 10 miliardi di sussidi agli agricoltori. È la stessa posizione di una schiera di conservatori, che hannoto aspramente il pacchetto di finanziamenti per aver incluso varie nuove misure di spesa non correlate, ciò che i legislatori in genere chiamano una legge "albero di Natale". Lo speaker della Camera Mike Johnson ha detto su Fox News di aver sentito molte di quelle lamentele direttamente dae Vivek Ramaswamy, che guidano insieme il dipartimento per la deregulation e i tagli di spesa. "Capiscono la situazione e mi hanno detto 'non è rivolto a te, ma non ci piace spendere'.