Cityrumors.it - Concerto di Capodanno a Roma: l’esclusione di Tony Effe fa scappare gli artisti | Tutti i big che hanno detto no

Leggi su Cityrumors.it

di, Gualtieri escludea causa dei testi delle canzoni: i big della musica italiana si ribellano.Ildinella Capitale promette scintille. Le premesse dell’evento sono già molto movimentate, il motivo è la decisione del Sindaco Roberto Gualtieri di escluderedalla lista dei cantanti che si esibiranno al Circo Massimo. La decisione è arrivata subito dopo l’invito all’artista: un dietrofront che non è piaciuto a molti.escluso daldi(ANSA-CityRumors.it)Ripensamento, quello del Sindaco capitolino, dovuto alla qualità dei testi delle canzoni – ritenuta dal Primo Cittadino non all’altezza – inneggianti a temi controversi. La situazione è decisamente degenerata quandoè diventata ufficiale: Gualtieri si è scusato, ma la decisione ha fatto alzare gli scudi al mondo della musica e non solo.