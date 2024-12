Spazionapoli.it - “Come paragonare Maradona a Benny Carbone!”: Neres-Lavezzi, Montervino non ci sta

Davvero Davidpuò essere paragonato ad Ezequiel? L’ex capitano del Napoli è stato molto netto. Il Napoli ha ripreso la propria marcia dopo le due battute d’arresto contro la Lazio, in Coppa Italia e campionato. La squadra di Antonio Conte sta nuovamente mostrando personalità e quel cinismo che ha permesso agli azzurri di restare nella parte alta della classifica.I problemi non mancano, soprattutto per quanto riguarda l’infermeria: Kvaratskhelia è fermo ai box per infortunio ed in queste ore si è aggiunto anche Alessandro Buongiorno. Proprio l’assenza dell’ex difensore del Torino sarebbe spingendo gli azzurri ad andare forte sul mercato per un difensore.Per quanto riguarda il georgiano, invece, Conte sta pensando a delle soluzioni interne per provare a sfruttare il parco giocatori a disposizione.