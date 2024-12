Lapresse.it - Bombardieri: “Da Stellantis e governo solo impegno di massima”

Leggi su Lapresse.it

“Esprimiamo la nostra preoccupazione rispetto sia a quanto detto da, sia dal“. Così Pierpaolo, segretario generale della UIL, rispondendo alle domande dei cronisti sul nuovo accordo tra l’esecutivo e, a margine dell’evento di presentazione del libro ‘L’assassinio di Matteotti’ a Roma.quindi entra nel dettaglio: “Abbiamo chiesto delle risposte sull’in Italia e per mantenere il lavoro in Italia. Mi pare cheabbia detto che per il 2025 si ripercorreranno le strade del 2024. Se io ricordo bene il 2024 è stato segnato da cassa integrazione e una produzione ridotta di autovetture, siamo arrivati al numero più basso degli ultimi anni, 300mila. Ci sono impegni di due miliardi di investimenti e di una nuova apertura su Pomigliano, però nel 2026.