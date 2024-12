Ilgiorno.it - All’Humanitas arriva Da Vinci. Il robot affianca i chirurghi: "Siamo tra i primi in provincia"

In Humanitas Mater Domini, laica entra in sala operatoria anche per i principali interventi di chirurgia generale: dalla colecistectomia ai tumori del colon retto, dalle ernie e laparoceli allo stomaco. Il presidio è oggi tra i pochi in proa di Varese e Milano a usare la tecnologiaica Da, la piattaforma più evoluta per la chirurgia mininvasiva per il trattamento di patologie benigne e maligne. "Sino a ora si eseguiva la chirurgia laparoscopica - spiega il dottor Walter Zuliani, responsabile Chirurgia generale -. Da qualche mese, invece, con laica è possibile eseguire gli interventi di colecistectomia, chirurgia dello stomaco, del colon-retto (tumori e diverticoli), chirurgia della parete (ernie e laparoceli) e interventi del pavimento pelvico (prolassi rettali)".