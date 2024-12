Oasport.it - Usyk-Fury, dove eravamo rimasti: riviviamo il primo atto con tutte le cinture in palio

Leggi su Oasport.it

Dov’? La data chiave è quella del 18 maggio, con Oleksandrche non solo confermò la sua forza complessiva, ma portò a termine un combattimento rimasto sostanzialmente storico contro Tyson, battuto per una split decision che molto ha fparlare.Ricordarla è ripartire da un combattimento che videandare a segno 13 volte in più rispetto a(170-157) anche con una miglior percentuale realizzativa (42%-32%). E se con i jab si è trovato meglio il nativo di Manchester, l’ucraino si è ben più che rifdi potenza. Ma anche, come dimostrato dal combattimento, anche con la precisione.Una precisione servita nei round d’apertura a, capace di interpretare meglio quelle che si sono rivelate essere fasi di studio.si è trovato a poter alzare il ritmo nella terza e nella quarta ripresa, con quest’ultima che si è fatta ricordare per un montante destro allo stomaco da parte del Gipsy King di quelli importanti.