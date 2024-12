Ilfoglio.it - Una bomba in un monopattino ha ucciso un importante generale russo a Mosca

IlIgor Kirillov, che era a capo delle Forze di difesa nucleare, biologica e chimica (Nbc) del paese, è statoda unapiazzata in unelettrico. Il mezzo è esploso mentre Kirillov e un suo assistente personale, morto anche lui, stavano lasciando un condominio in un quartiere residenziale della capitale, martedì mattina presto. Il dispositivo era azionato a distanza e avrebbe potuto contenere circa 300 grammi di materiale esplosivo, secondo quanto riportato dai media russi. L’esplosione è avvenuta su Ryazansky Prospekt, poco più di sei chilometri a est dal Cremlino. Le immagini dalla scena mostrano l'ingresso dell'edificio danneggiato, con segni di bruciature sui muri e finestre rotte. È probabile, scrivono i media ucraini, che l'attentatore non fosse nemmeno a vista, ma abbia potuto accedere alla telecamera d'ingresso dell'edificio.